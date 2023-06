La société Pharmaxx a mis fin au démarchage de clients

Cet arrêt du démarchage est le résultat d'une collaboration demandée par l'Inspection économique du SPF Économie à l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM). Pharmaxx, ayant une boîte postale en Belgique, vend en Belgique et aux Pays-Bas des abonnements pour des compléments vitaminés. "Elle procédait via internet et par téléphone, en demandant de répondre à une enquête sur la santé. En remerciement, les participants recevaient un premier colis de compléments vitaminés, pour lequel ils ne payaient que 5 euros de frais d'administration. Par la suite, s'ils n'avaient pas résilié dans les temps, ils recevaient tous les trimestres, automatiquement et sans sollicitation, un nouveau colis de compléments vitaminés pour lequel ils devaient payer 60 euros. Lors du premier envoi, l'entreprise n'informait pas clairement les consommateurs qu'ils concluaient un abonnement avec des colis ultérieurs payants", explique le SPF. La plupart des victimes ont été enregistrées en Belgique, principalement en Flandre. Le SPF Economie a reçu à cet égard 171 signalements. "À la suite de ces constats, Pharmaxx a indiqué fin 2022 qu'elle cesserait de démarcher de nouveaux clients en Belgique et aux Pays-Bas. En outre, l'entreprise a promis de rembourser les consommateurs ayant formellement introduit une plainte en 2022. Les procédures de recouvrement en cours contre des clients qui ont refusé de payer les colis de lancement en 2022 ont également été suspendues", précise le SPF Économie. (Belga)