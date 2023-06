L'accès à la profession d'agent immobilier sera possible sur base de l'expérience

L'avant-projet de loi a dans un premier temps pour objectif d'assouplir et de clarifier les conditions d'exercice de la profession d'agent immobilier par une personne morale. En outre, il sera désormais possible d'avoir accès à la profession sur la base d'une expérience professionnelle pertinente. Enfin, il est prévu qu'une personne qui a été sanctionnée ne peut pas, pendant la durée de la sanction, exercer la profession, même comme travailleur, et ce en vue de ne pas mettre à mal l'effectivité des sanctions. Un autre avant-projet de loi concernant l'accès à la profession d'architecte a aussi été approuvé. Celui-ci a pour objectif de fournir un fondement légal à l'obligation qu'a tout architecte qui exerce les activités d'agent immobilier de disposer de comptes de qualité. (Belga)