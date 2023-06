Le chanteur Will Tura souffre d'Alzheimer

"J'ai un début d'Alzheimer et je dois le combattre", a-t-il confié. "Je ressens et comprends que rien ne dure et je veux l'annoncer d'une façon sensée. Pour que les gens comprennent: Will sait ce qu'il veut et, s'il le voit comme ça, il doit le faire comme ça". "Les gens doivent comprendre que cela va être difficile pour moi maintenant", a également confié le chanteur. Will Tura a sorti récemment un dernier single intitulé "Als ik terugkijk" qu'il a lui-même composé. Ce titre est une façon pour lui de témoigner de sa gratitude envers son public qui l'a suivi toutes ces années. (Belga)