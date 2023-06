Le Last Post, sonnerie emblématique d'Ypres, retentira à Washington dès l'année prochaine

Le Last Post est une courte cérémonie quotidienne organisée en l'honneur des combattants britanniques et originaires du Commonwealth tombés sur le champ de bataille lors de la Première guerre mondiale. Elle a lieu à Ypres chaque soir à 20h depuis 1928. Un nouveau monument commémorant la mémoire des soldats morts pendant la Grande Guerre sera inauguré à Washington et les autorités locales souhaitent qu'une cérémonie comparable au Last Post y soit organisée dès l'année prochaine. "Ils ont pris contact avec nous il y a trois ans pour en apprendre plus sur notre expérience en la matière", explique le vice-président de l'association du Last Post implantée à Ypres. "Notre association est ravie et honorée d'être impliquée dans le lancement de cette cérémonie quotidienne à Washington." Les joueurs de clairon d'Ypres seront également invités à interpréter le Last Post à New York, Gettysburg et Washington. (Belga)