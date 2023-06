Le parlement bruxellois valide les recommandations de la commission spéciale Uber

Le reste de l'opposition s'est abstenu. Les auditions avaient été organisées pour tenter de voir dans quelle mesure les pratiques de la multinationale Uber, dénoncées par un consortium international de journalistes, ont eu un écho à Bruxelles dans le cadre de la réforme de l'ordonnance taxis. La commission spéciale a indiqué ne pas avoir constaté de pratiques illégales ou inappropriées dans le chef des ministres régionaux. Elle n'a pas établi de pratiques illégales de lobbying à Bruxelles dans le chef d'Uber, "nonobstant la manière par laquelle la multinationale s'est imposée à Bruxelles, et pour laquelle l'actuelle direction a présenté ses excuses". L'enquête journalistique a révélé l'existence de contacts entre Uber et le gouvernement bruxellois lors de la préparation de la réforme de l'ordonnance taxis. L'ex-ministre de la Mobilité Pascal Smet s'est défendu, avec beaucoup de détails, d'être sorti des clous dans ses relations avec les lobbies, et en particulier avec celui de la multinationale américaine. Les recommandations plaident en faveur de la mise en place d'une commission de déontologie via une ordonnance d'ici la fin de la législature et de la relance du comité consultatif régional des Taxis. Il y a plusieurs recommandations en matière de transparence gouvernementale. Lors du débat en plénière, l'attitude du MR et du PTB a été critiquée par plusieurs intervenants. La formation d'extrême gauche qui aurait souhaité une commission d'enquête, a refusé de participer aux travaux du groupe de travail qui a rédigé les conclusions et recommandations par consensus. Le MR a participé au groupe de travail mais a décidé de s'abstenir sur les recommandations parce que ses amendements ont été rejetés en commission. (Belga)