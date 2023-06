Le régiment des forces spéciales en exercice en Jordanie durant trois semaines

"Au cours de cette période de formation, le SO Regt renforce sa capacité à exécuter tout type d'opération spéciale, partout dans le monde, contre une multitude de menaces, tout en approfondissant la coopération avec notre partenaire jordanien", a précisé le service de presse du ministère dans un communiqué. Selon la Défense, la Jordanie offre des possibilités de formation et une infrastructure unique aux opérateurs du Groupe des Forces spéciales (SFG) et aux para-commandos du SO Regt. "Au cours d'Agile Apex, ils perfectionneront leurs compétences dans un environnement stimulant, en étroite coopération avec les forces armées jordaniennes", précise le texte. Les militaires belges s'entraîneront notamment à des opérations de libération d'otages, à la formation en milieu urbain, y compris les techniques d'entrée avec explosifs, aux mouvements tactiques et aux patrouilles sur les véhicules de réaction rapide (RRV), à la survie dans le désert et au maniement des armes. Le soutien logistique et médical, ainsi que la présence d'un détachement d'hélicoptères du 1er wing de Beauvechain, "sont essentiels au succès de l'exercice", selon la Défense. Le Special Operations Regiment, créé en 2018 et héritier de l'ancien régiment puis brigade para-commando (BPC, dissoute en 2004), comprend un quartier général, le Special Forces Group - tous deux installés à Heverlee, près de Louvain -, le 2ème bataillon de commandos de Flawinne, le 3ème bataillon de parachutistes de Tielen, les centres d'entraînement commando et parachutiste de Marche-les-Dames et de Schaffen-Diest ainsi que le 6e groupe des systèmes d'information et de communication de Vilvorde. Il est commandé par le colonel Frédéric Linotte. (Belga)