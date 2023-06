Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken va se rendre en Arabie saoudite

Le déplacement d'Antony Blinken du 6 au 8 juin dans le royaume intervient alors que les deux pays sont médiateurs dans le conflit au Soudan, sans parvenir cependant à faire respecter plusieurs trêves entre les généraux belligérants. Le secrétaire d'État américain abordera avec les responsables saoudiens la "coopération stratégique" entre les deux pays sur des questions d'ordre régionales et bilatérales, précise le communiqué du porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Il participera également à une réunion ministérielle mercredi avec le Conseil de coopération du Golfe, puis jeudi à une réunion de la coalition des pays luttant contre le groupe État islamique (EI) à Ryad. Les relations entre Washington et Ryad sont notoirement compliquées alors que l'administration du président Biden accuse la riche monarchie pétrolière du Golfe de violations des droits humains et de peser sur les prix du brut. L'affaire de l'assassinat en 2018 du journaliste critique Jamal Khashoggi par des agents saoudiens à Istanbul reste vive même si les États-Unis ont largement tourné la page. Cependant, l'allié saoudien à qui Washington a fourni quantité d'armes joue un rôle clé dans la région et les responsables américains ne cachent pas leur volonté de rapprochement malgré les nombreuses divergences. Les efforts de paix au Yémen devraient figurer en bonne place des discussions d'Antony Blinken, tout comme le "graal" que serait une normalisation entre le royaume saoudien et Israël dans le cadre des accords d'Abraham. (Belga)