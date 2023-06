Les Belges à l'étranger - Pep Guardiola clarifie: Kevin De Bruyne est apte pour la finale de FA Cup

Kevin De Bruyne ne figurait pas dans la sélection des 'Cityzens' lors de la dernière journée de la Premier League, le week-end passé, contre Brentford. Jack Grealish, Ruben Dias et Manuel Akanji. En conférence de presse, Guardiola a assuré que tous les joueurs ont entretemps repris l'entraînement avec le groupe et sont donc prêts pour la finale de FA Cup et celle de Ligue des Champions contre l'Inter la semaine prochaine. "Ils se sont bien entraînés lors des deux dernières sessions. Ils vont tous plus ou moins bien." Champion d'Angleterre pour la troisième année consécutive, Manchester City peut décrocher samedi une première FA Cup depuis 2019, la septième de son histoire. (Belga)