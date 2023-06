Les Belges à l'étranger - Un derby mancunien pour Kevin De Bruyne et City en finale de la Coupe d'Angleterre

C'est la première fois que le plus vieux tournoi footballistique encore existant, dont la première édition a eu lieu en 1872, connaîtra un derby mancunien en finale. United pourrait remporter une 13e FA Cup, la dernière datant de 2016, et tentera de gêner la course de City vers un triplé historique que seuls les Red Devils de Sir Alex Ferguson ont accompli en Angleterre, en 1999. Manchester United a vécu une saison en dents de scie pour la première année sur le banc d'Erik Ten Hag, terminant à la 3e place en championnat et remportant la Coupe de la Ligue en février dernier, mais éliminé en quart de finale d'Europa League par Séville. Les Skyblues, champions d'Angleterre, tenteront de décrocher leur première Coupe d'Angleterre depuis 2019, la 7e de leur histoire. Ils auront néanmoins le regard tourné vers Istanbul, où City pourrait remporter sa première Ligue des Champions contre l'Inter Milan, le 10 juin. Avec un Kevin De Bruyne en grande forme (16 assists en championnat) et un Haaland record (49 buts toutes compétitions confondues), City a montré sa supériorité cette saison et se présentera en tant que favori. La présence du maître à jouer belge est néanmoins incertaine, de même que celle de Jack Grealish, Ruben Dias et Manuel Akanji. En demi-finales, City avait facilement battu Sheffield, pensionnaire de Championship (3-0) alors que United a connu un match plus difficile contre Brighton (0-0, 6-7 aux t.a.b.). La saison dernière, Liverpool avait battu Chelsea en finale (0-0, 6-5 aux t.a.b.). (Belga)