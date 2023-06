Les cyclistes applaudis dans toute la Belgique à la veille de la journée mondiale du vélo

Cette initiative se déroule la veille de la journée mondiale de la bicyclette, organisée chaque année le 3 juin. Près de 180 équipes, dont une vingtaine en Wallonie et à Bruxelles, ont annoncé leur participation à cette opération destinée à remercier les cyclistes, mais aussi à rappeler aux autorités l'importance d'investir dans des aménagements cyclables. Les participants sont invités à applaudir les cyclistes à des endroits stratégiques, à savoir en bord de pistes cyclables, devant des écoles ou des bureaux ou près d'un carrefour. Cette action a été initiée par la section locale du Fietsersbond, à Malines, et est devenue nationale en 2014. Les Nations Unies ont pour leur part décidé d'instaurer une journée mondiale de la bicyclette le 3 juin afin d'attirer l'attention sur les avantages de l'utilisation de la bicyclette, un moyen de transport jugé "durable, abordable, propre et respectueux de l'environnement". (Belga)