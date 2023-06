Les pires catastrophes ferroviaires des 10 dernières années

- 2023 en Grèce -

Le 28 février 2023, une collision frontale entre un convoi de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique (nord) fait 57 morts, le pire accident ferroviaire que la Grèce ait connu.

- 2022 en RDC -

Le 10 mars 2022, un train de marchandises chargé de passagers clandestins déraille dans la province de Lualaba, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, faisant au moins 75 morts et 125 blessés.

- 2021 au Pakistan -

Au moins 63 personnes meurent, le 7 juin 2021, dans le déraillement d'un train suivi d'une collision avec un autre train de passagers dans le sud du Pakistan.

- 2021 à Taïwan -

Le 2 avril 2021, au moins 49 personnes sont tuées et 200 blessées dans la collision d'un train transportant quelque 500 passagers avec un camion de chantier qui avait glissé d'un talus près de la ville côtière de Hualien, à l'est de Taïwan. Cet accident est la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières décennies à Taïwan.

- 2019 au Pakistan -

L'incendie d'un train de passagers fait au moins 75 morts, le 31 octobre 2019, dans le centre du Pakistan.

La plupart des victimes sont des pèlerins qui se rendaient à un rassemblement religieux. Le sinistre est attribué à l'explosion accidentelle de bonbonnes de gaz.

- 2018 en Inde -

Un train percute des fidèles rassemblés pour un festival hindou dans l'Etat septentrional du Pendjab, le 19 octobre 2018, faisant une soixantaine de morts et 90 blessés. La foule se trouvait sur la voie ferrée pour assister à un spectacle pyrotechnique.

- 2016 en Inde -

Le déraillement d'un train avec près de 2.000 personnes à son bord le 20 novembre 2016 dans l'Etat de l'Uttar Pradesh (nord) fait 146 morts et près de 180 blessés.

Les 14 wagons sont sortis de la voie à proximité de la ville de Kanpur.

- 2016 au Cameroun -

Le 21 octobre 2016, un train assurant la liaison entre Yaoundé et la métropole portuaire de Douala déraille à hauteur de la ville d'Eséka (centre), faisant 79 morts et près de 600 blessés. Une "vitesse excessive" est en cause, selon l'enquête.

- 2014 en RDC -

Un convoi de marchandises transportant plusieurs centaines de personnes déraille le 22 avril 2014 au Katanga, en République démocratique du Congo. Le bilan officiel fera longtemps état de 74 morts et 163 blessés mais l'agence congolaise de presse gouvernementale parlera un mois plus tard de 136 morts.

- 2013 en Espagne -

Un train déraille à 179 km/h dans une courbe dangereuse le 24 juillet 2013 à quelques kilomètres de Saint-Jacques-de-Compostelle (nord-ouest). Bilan : 80 morts et près de 180 blessés.