Les proches des victimes de Tiananmen continuent de réclamer justice

L'association "Mères de Tiananmen" demande inlassablement vérité et justice depuis la répression des manifestations en faveur de la démocratie. "Bien qu'aucun espoir ne nous soit encore permis, nous n'abandonnerons pas", indique la lettre, publiée vendredi par le groupe de défense des droits de l'homme, Human Rights in China. "Nous attendons que le gouvernement présente des excuses aux familles de toutes les victimes et exprime des remords envers le peuple pour le massacre du 4 juin 1989", ajoute-t-il. La lettre a été signée par 116 personnes en vue de la date anniversaire de l'événement, dimanche. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées lors de la répression violente menée par l'Armée populaire de libération de Chine contre les manifestants pacifiques autour de la place Tiananmen à Pékin en 1989. Des milliers de personnes ont été blessées et emprisonnées. Le nombre exact de victimes reste inconnu. Toute discussion sur la répression militaire est interdite en Chine, de même que toute commémoration ou discussion publique relative à cet anniversaire. Les proches des victimes et les militants des droits civils ont souvent été assignés à résidence à l'approche du 4 juin. Jusqu'en 2019, des milliers de personnes se réunissaient encore à Hong Kong pour des veillées aux chandelles, mais les autorités de Pékin ont depuis renforcé leur contrôle sur la région. (Belga)