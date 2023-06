L'ISPPC et le Centre de santé des Fagnes vont fusionner

Les deux entités sont associées depuis plusieurs années. En fusionnant, elles feront apparaître une nouvelle entité, baptisée Humani, rassemblant notamment six hôpitaux, sept polycliniques et un centre de médecine sportive. Les hôpitaux prendront une appellation commune : CHU Charleroi-Chimay. L'opération se fera avec le maintien des agréments et de l'emploi, a indiqué le porte-parole de l'ISPPC. Par rapport à certaines craintes exprimées par le personnel du Centre de santé des Fagnes, il a précisé que les conditions salariales seraient lissées vers le haut et que les transferts de personnel éventuels n'auraient lieu que sur base volontaire. Selon le porte-parole, la fusion devrait permettre une série d'économies d'échelle, notamment au niveau des achats. (Belga)