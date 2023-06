LPGA Tour - Lauren Hartlage prend le meilleur départ à l'Americas Open

La golfeuse de 25 ans a réussi un premier tour sans la moindre erreur, compilant cinq birdies et un eagle pour rendre une carte de 65 coups, 7 sous le par. Elle compte ainsi deux coups d'avance sur sa première poursuivante après le premier tour, l'Indienne Aditi Ashok, qui a quant à elle réussi cinq birdies sans concéder de bogey. Suivent ensuite la Nord-Irlandaise Stephanie Meadow et la Thaïlandaise Atthaya Thitikul avec 68 coups, deux de plus que la leader américaine. (Belga)