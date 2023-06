Manifestations en Iran - Les forces de sécurité iraniennes tirent sur des manifestants

La manifestation s'est tenue jeudi soir à Abdanan, une ville de la province d'Ilam. Les images vidéo diffusées par l'organisation montrent des voitures de police, des fumigènes et des manifestants. Selon les habitants, les manifestations ont éclaté à la suite du décès d'un jeune homme. Ce dernier avait été récemment libéré de prison, mais est ensuite décédé à l'hôpital. La population locale pointe du doigt le système judiciaire, affirmant que l'individu aurait été maltraité pendant sa détention. Ces informations n'ont cependant pas pu être vérifiées de source indépendante. Il s'agirait de la première escalade violente entre les forces de sécurité et les manifestants depuis plusieurs mois. En septembre dernier, des manifestations de masse avaient éclaté à travers le pays après la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne de 22 ans. Cette dernière avait été arrêtée par la police des mœurs pour non respect du code vestimentaire strict imposé aux femmes dans le pays. Le régime iranien a réprimé le mouvement et a notamment exécuté sept personnes jusqu'à présent. (Belga)