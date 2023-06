Nouveau le 1er juin - CORRECTION: Le crédit-temps pour soins à un enfant payé à partir de trois ans d'ancienneté

Un travailleur qui dispose de 24 mois d'ancienneté auprès de son employeur peut toujours avoir accès au crédit-temps pour motif "soins à son enfant" mais sans bénéficier d'allocation, précise l'Onem. Le cas échéant, l'interruption de carrière, même partielle, n'est pas assimilée à des prestations et n'est donc pas prise en compte pour la pension. Cible d'économie budgétaire par le gouvernement Vivaldi, le crédit-temps a été raboté. Ainsi, depuis février, quel que soit son motif, la durée maximale du crédit-temps sur l'ensemble de la carrière a été réduite de trois mois, passant de 51 à 48 mois maximum. Par ailleurs, le crédit-temps à temps-plein (soit une interruption complète, que l'on travaille à temps plein ou partiel) avec pour motif de prendre soin de son enfant n'est plus accessible que jusqu'aux cinq ans de l'enfant, au lieu de huit ans auparavant. Le crédit-temps est un dispositif qui permet aux travailleurs et travailleuses du secteur privé de suspendre ou réduire leur temps de travail pour différentes raisons, notamment pour prendre soins d'un tiers - que ce soit son enfant ou un membre de sa famille gravement malade - ou, dans un autre registre, pour suivre une formation reconnue. (Belga)