Pêche: ouverture générale samedi en Wallonie

La législation régionale sur la pêche fixe cette ouverture chaque année à une même date: le premier samedi de juin. Quant à la pêche à la truite, elle a été ouverte le 3e samedi de mars, soit le 18. Selon les prévisions météorologiques, samedi devrait être une journée de beau temps et très lumineuse, ce qui devrait attirer de nombreux amateurs de pêche sur les rives de nos rivières, étangs et canaux. Toutefois, cette perspective météorologique n'enchante pas les pêcheurs car une forte luminosité n'engage pas le poisson à mordre. De plus, le vent de nord-est qui prédomine actuellement ne devrait guère arranger les choses. Les 60.000 permis de pêche décernés en Wallonie correspondent grosso modo au nombre de permis qui étaient en circulation avant la crise du Covid. Les périodes de confinement avaient provoqué une belle augmentation du nombre de permis mais le retour à la situation sanitaire normale n'a pas confirmé cette augmentation. (Belga)