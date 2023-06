Pro League Awards - Arthur Vermeeren élu meilleur jeune de la saison

Vermeeren, 18 ans, est l'une des révélations de la saison en Jupiler Pro League. Après ses débuts le 20 octobre en montant au jeu contre Ostende et une nouvelle montée au jeu deux semaines plus tard contre Anderlecht, le médian s'est installé dans le onze de base à partir de la 17e journée contre le Club Bruges, le 13 novembre, et ne l'a plus jamais quitté. C'est aussi contre les Brugeois que, durant les Champions' play-offs, il a inscrit son premier but en offrant la victoire à son équipe lors de la troisième journée. Il compte désormais 25 rencontres en championnat et 6 en Coupe de Belgique, que l'Antwerp a remportée. L'Antwerp peut réaliser le doublé dimanche. Le 'Great Old' est en tête du championnat avant la dernière journée des play-offs et sera sacré en cas de succès contre Genk. Mais l'Union et Genk, justement, sont encore en embuscade et peuvent coiffer les Anversois au poteau. Vermeeren, sous contrat à Anvers jusqu'en 2026, figure dans la liste provisoire des 23 sélectionnés pour l'Euro espoirs annoncée vendredi matin. Il succède à Charles De Ketelaere au palmarès de ce trophée, attribué sur base des votes des joueurs de première division. La Pro League dévoile progressivement les lauréats des différents prix. Jonathan Lardot a ainsi été désigné jeudi meilleur arbitre de la saison. Vendredi, Oud-Heverlee Louvain a reçu le 'Groundsmen Award' pour la meilleure pelouse. Le Joueur de l'année en Jupiler Pro League sera connu lundi, au lendemain de l'épilogue du championnat. Mike Trésor (Genk), Victor Boniface (Union) et Teddy Teuma (Union) sont les trois finalistes. (Belga)