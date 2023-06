Quinze perquisitions menées début mai par la zone de police Bruxelles-Midi

Les perquisitions ont été menées à Anderlecht, à Molenbeek-Saint-Jean, à Saint-Josse-ten-Noode, à Bruxelles, mais aussi à La Panne et à Affligem. Une fouille supplémentaire a également été effectuée à la prison de Saint-Gilles. Il s'agissait de devoirs d'enquête ordonnés dans le cadre d'une investigation visant des trafiquants de drogue actifs dans le quartier Clemenceau à Anderlecht. "Au cours de cette opération, les forces de police ont identifié et perquisitionné un total de quatre installations de production de cannabis. L'opération a ainsi permis de saisir 13 kilos de cannabis, 1,1 kilo de cocaïne et une somme de 60.000 euros en espèces", a communiqué la police. Douze personnes ont été inculpées pour trafic de stupéfiants, dont sept ont été placées sous mandat d'arrêt. (Belga)