Roland-Garros - Mertens, Minnen, Flipkens, Gillé et Vliegen en double au programme de samedi

À la même heure sur le court 7, Greet Minnen (WTA 56), associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 47), défiera la 7e tête de série à savoir les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 20) et Ena Shibahara (WTA 21). Troisième Belge encore présente dans le tableau du double dames, Kirsten Flipkens (WTA 46) disputera elle aussi son seizième de finale à partir de 11 heures sur le court 6. En compagnie de l'Américaine Shelby Rogers (WTA 602), la Campinoise rencontrera le duo qui réunit l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 28) et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 33). En double messieurs, Sander Gillé (ATP 40) et Joran Vliegen (ATP 41) joueront déjà leur huitième de finale (3e tour) en 4e match du jour sur le court 7. Leurs adversaires seront les Indiens Yuki Bhambri (ATP 74) et Saketh Mynemi (ATP 75) ou la paire qui réunit le Mexicain Santiago Gonzalez (ATP 20) et le Français Edouard Roger-Vasselin (ATP 16), classée 9e tête de série, qui s'affrontent vendredi en fin de programme. (Belga)