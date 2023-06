Roland-Garros - Mertens, qui a vécu une bonne journée : "Mentalement, j'étais préparée à un combat"

"C'était vraiment une bonne journée", a-t-elle confié après avoir également réussi son entrée en lice en double. "J'ai joué un très bon premier set et je savais qu'elle allait revenir. C'est une grande compétitrice. Je crois que le jeu à 4-3, 5-3 a été crucial pour pouvoir obtenir cette victoire. J'avais assez confiance en moi. Je suis heureuse de mon niveau. C'est le niveau que je suis capable de produire. En tout cas, le premier set était super. Après le service, j'ai vraiment attaqué. Et le deuxième, c'était pas mal non plus", a-t-elle souri. Elise Mertens n'avait plus battu une joueuse du Top 5 mondial depuis plus de deux ans. À l'époque, il s'agissait de la Roumaine Simona Halep, au tournoi WTA de Madrid. Mais elle n'avait jamais perdu contre Jessica Pegula. "Un troisième tour, c'est toujours dur. Je pense que mentalement, j'étais préparée à livrer un combat", a-t-elle poursuivi. "L'énergie était très bonne. Il y avait beaucoup de Belges, de fans sur le Court Philippe-Chatrier. Cela m'a également donné un boost. J'espère continuer à avoir du soutien. La Belgique est proche d'ici. Je suis venue en voiture. Je suis en huitième de finale. Je suis fière de faire aussi bien, et peut-être mieux, que l'année passée." Elise Mertens affrontera dimanche la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 333), 31 ans, finaliste en 2021, de retour après avoir manqué la deuxième moitié de l'année 2022 à la suite d'une blessure au genou. (Belga)