Roland-Garros - Mertens, ravie d'avoir brillé sur le Chatrier contre Pegula : "Comme jouer à la maison"

"Dans le premier set, c'était 6-1. Je jouais de manière très agressive. Et tout restait dans le terrain. C'était juste super. Le deuxième set fur nettement plus serré. Et puis, il y a ce jeu à 4-3. Un jeu très important. J'ai été très heureuse de le gagner, car on ne se sait jamais ce qui aurait pu se passer. En plus, il y avait un peu de vent. Non, je suis très heureuse d'avoir remporté ce jeu et le match." Une victoire d'autant plus belle pour Elise Mertens qu'elle a été remportée sur le court central, ce stade où il y a tout juste vingt ans, Justine Henin et Kim Clijsters ont disputé la finale du simple. La Limbourgeoise était d'ailleurs dans les tribunes vendredi midi, tandis que l'Ardennaise officie comme consultante pour France Télévisions. "Les deux ont été une grande source d'inspiration pour moi. Ce sont qu'elles ont réalisé, c'est incroyable !", a encore déclaré la n°1 belge. "Sans oublier Rafael Nadal. Il a tout de même gagné pas mal de fois. Merci à tous les supporters belges, mais merci aux Français, parce que c'est comme jouer à la maison." (Belga)