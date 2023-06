Roland-Garros - Rublev renversé en cinq manches par Sonego qui rejoint Khachanov, tombeur de Kokkinakis

Après avoir remporté le premier set, 7-5, puis expédié le second sans perdre le moindre jeu, 6-0, Rublev a vu son adversaire se rebeller. L'Italien a en effet défendu son service sans concéder la moindre balle de break dans la troisième reprise, prenant le service de son adversaire lors de la seule opportunité laissée par le Russe pour réduire l'écart, 6-3. Sonego, 28 ans, a poursuivi sur sa lancée en breakant d'entrée dans la quatrième manche, mais s'est fait contrer en cours de set pour finalement disputer un tie-break, gagné 7/5, et revenir à deux manches partout. La manche décisive a vu deux balles de break de part et d'autre avant que Sonego ne prenne un avantage décisif pour faire 5-3 et conclure sur son service, 6-3. Karen Khachanov, 11e mondial et 11e tête de série, s'est offert le scalp du Grec Thanasi Kokkinakis, 108e mondial et invité sur la quinzaine parisienne qui avait éliminé Stan Wawrinka au tour précédent. Le Russe s'est imposé en quatre sets, 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (7/5), également après 3h42 de jeu. Khachanov retrouvera Lorenzo Sonego en huitièmes de finale. L'Italien atteint ce stade à la Porte d'Auteuil pour la deuxième fois de sa carrière après 2020. Il a remporté une seule des trois confrontations face à son futur adversaire, qui avait lui atteint les quarts de finale de Roland-Garros en 2019. (Belga)