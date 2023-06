Rome: un mort, une quinzaine de blessés dans un incendie

"Chiffres officiels, un mort, quinze blessés, dont deux graves", a écrit, sur sa page Facebook, Massimiliano Umberti, maire du 4e arrondissement de Rome où s'est produit l'incident, tout en soulignant que des portes devaient encore être ouvertes dans l'immeuble de sept étages en proie aux flammes. Selon les médias, des travaux sur la façade de l'immeuble étaient en cours quand l'incendie s'est produit et dont l'origine n'était pas claire dans l'immédiat. Une enquête a été ouverte par le parquet de Rome sur les causes de l'incendie qui a obligé plus de 100 personnes à quitter leur logement. Selon Alessandro Paola, un responsable des pompiers de Rome cité par le quotidien La Repubblica, deux ou trois explosions ont été entendues avant que les flammes ne se propagent à l'échafaudage présent autour de l'immeuble en raison des travaux. (Belga)