TC Liège - Expertise ordonnée contre un Liégeois résidant en Suisse suspecté de viols sur sa fille

Les faits reprochés au prévenu auraient été commis entre 1993 et 1996. Sa fille, âgée de 5 à 8 ans à l'époque, avait dénoncé les faits en octobre 2019, après avoir appris qu'ils étaient toujours susceptibles de poursuites pénales. Plus jeune, elle s'était confiée à des amies sur les viols et attentats à la pudeur. Son père présentait des antécédents, ayant déjà été condamné pour attentat à la pudeur en 1972. D'autres faits de mœurs auraient été volontairement occultés dans la famille. Le prévenu a nié les faits. Il avait quitté sa famille en 1997 pour s'établir en Suisse et il affirme que ses proches ont mis en place une machination de plus de 25 ans pour tenter de lui nuire. Afin d'évaluer si le prévenu est apte à se soumettre à d'éventuelles conditions probatoires, le tribunal a décidé de solliciter l'avis d'un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels. L'affaire sera réexaminée le 8 décembre. (Belga)