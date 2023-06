TC Liège - Le violeur de quatre adolescentes condamné à 7 ans de prison

Les faits avaient été dénoncés par une des victimes lorsqu'elle avait quitté le domicile familial. Elle avait exposé qu'après le décès de son père, son oncle s'était installé chez elle et avait pris la place de chef de famille. Trois nièces et la fille de sa compagne avaient dénoncé des viols et atteintes à l'intégrité sexuelle qui s'étaient déroulés entre 2015 et 2020. Les quatre enfants étaient âgées de moins de 10 ans à 16 ans lorsque les faits se sont produits. Elles évoquaient une prise de contrôle psychologique très importante de la part du prévenu, qui se comportait comme le chef d'une tribu ou d'une secte. La compagne du quadragénaire, également sous emprise, avait fermé les yeux sur les faits. Le prévenu a été condamné à 7 ans de prison. (Belga)