TC Namur - Un an avec sursis pour l'auteur de six scènes d'exhibitionnisme

Entre le 30 septembre 2020 et le 4 février 2021, l'intéressé a été vu en train de s'exhiber nu à la fenêtre de son appartement situé au rez-de-chaussée, et localisé à proximité d'une école de Champion, à six reprises. Le prévenu était sorti de prison début septembre 2020, après 14 ans passés sous les barreaux pour des faits de violence et de mœurs. Le substitut Blaise réclamait un an de prison à l'encontre de l'intéressé. "Il était nu et visible depuis le bord de la route vu que son appartement est situé au rez-de-chaussée. Des passants se sont plaints. Le 3 février 2021, un père passait par là avec ses enfants. Le prévenu a de lourds antécédents spécifiques." (Belga)