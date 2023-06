Test-Achats"très satisfaite" de l'indice de réparabilité

"Pour de nombreux consommateurs, la réparabilité d'un produit joue un rôle important lors de l'achat d'un appareil électronique tel qu'un lave-linge ou un lave-vaisselle. Plus l'appareil est réparable, plus il dure longtemps et moins il coûte cher. Jusqu'à présent, il n'existait pas de méthode uniforme pour comparer les appareils. Cet indice de réparabilité donnera donc un avantage concurrentiel important aux fabricants qui investissent pour rendre leurs appareils réparables", souligne Test-Achats. Test-Achats met toutefois en garde contre des indices trop "optimistes" car ils sont calculés par les fabricants eux-mêmes. "En France, cette méthode est déjà en place depuis janvier 2021, et les fabricants semblent très optimistes à l'égard de leurs propres produits. En utilisant par exemple la méthodologie qui sous-tend l'indice pour optimiser leurs scores, et en se concentrant sur les critères qui rapportent "facilement" beaucoup de points", explique Test-Achats qui déplore l'absence de contrôles systématiques sur ces notes. L'organisation de consommateurs espère que le système sera amélioré à l'avenir et qu'il pourra être étendu au niveau européen. "Ainsi, cet indice de réparabilité pourra devenir un outil performant pour aider les consommateurs à faire des choix plus durables", conclut-elle. (Belga)