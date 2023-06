Tour de Suisse - Après son abandon au Giro, Remco Evenepoel reprendra au Tour de Suisse

Le champion du monde enchaînera avec les championnats de Belgique de contre-la-montre le 22 juin à Herzele, où il défendra son titre, et la course en ligne le 25 juin à Izegem. Il rejoindra ensuite son équipe pour un stage en altitude de deux semaines à Val di Fassa, en Italie, ce qui exclut de facto la participation d'Evenepoel au Tour de France. A Val di Fassa, Evenepoel préparera la défense de son maillot arc-en-ciel, qu'il remettra en jeu début août aux Mondiaux de Glasgow. Remco Evenepoel avait été contraint d'abandonner au Giro le 14 mai dernier, quelques heures après avoir remporté le contre-la-montre de Cesena comptant pour la 9e étape, en raison d'un test positif au Covid. Cette victoire, la deuxième dans ce Giro après le chrono d'ouverture à Ortona, avait permis à Evenepoel de récupérer le maillot rose, qu'il avait alors cédé par défaut à Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Le coureur belge de 23 ans avait repris les entraînements une dizaine de jours après son abandon et il retrouvera le peloton sur les routes suisses dès le 11 juin. Remco Evenepoel avait déjà disputé le Tour de Suisse l'an dernier et s'était adjugé le contre-la-montre final. (Belga)