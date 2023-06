Tour de Suisse - Remco Evenepoel: "Trouver un chemin pour le reste de ma saison a été un véritable défi"

"Trouver un chemin pour le reste de ma saison a été un véritable défi", explique Remco Evenepoel dans un communiqué de son équipe. "Nous savons que le Giro était mon principal objectif cette saison et ce qui s'est passé est vraiment malheureux. Il était dès lors important de planifier le bon chemin avec la direction de l'équipe. Je pense que commencer en Suisse est un départ parfait. Cela me permet de revenir sur une course où j'ai de bons souvenirs grâce à ma victoire dans le contre-la-montre l'année dernière". Le champion du monde enchaînera avec les championnats de Belgique de contre-la-montre le 22 juin à Herzele, où il défendra son titre, et la course en ligne le 25 juin à Izegem. Il rejoindra ensuite son équipe pour un stage en altitude de deux semaines à Val di Fassa, en Italie, ce qui exclut de facto la participation d'Evenepoel au Tour de France. À Val di Fassa, Evenepoel préparera la défense de son maillot arc-en-ciel, qu'il remettra en jeu début août aux Mondiaux de Glasgow. "J'espère avoir de bonnes jambes en Suisse pour ensuite défendre mon titre dans le contre-la-montre des championnats de Belgique et voir ce que je peux faire dans la course en ligne", dit le champion du monde. "Ensuite, je pourrai passer quelques semaines en altitude dans la magnifique région de Val di Fassa. J'avais vraiment aimé m'y entraîner auparavant. C'est l'endroit idéal pour commencer à préparer les championnats du monde". (Belga)