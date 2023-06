Trois courts métrages flamands en compétition au Palm Springs International ShortFest

"Sibling" trace les liens naissants de l'adolescente Kato et de son demi-frère Alex lors d'un séjour au ski. Les deux jeunes tentent de construire une relation de sœur et frère mais comprennent qu'ils ne portent pas le même regard l'un sur l'autre. "Klette" constitue pour sa part le travail de fin d'études au Royal institute for Theatre, Cinema and Sound (RITC), situé à Bruxelles, effectué par Michael Abay. Jennifer Heylen y interprète Morgane qui, à 26 ans, vit encore chez sa mère, n'ayant pas terminé ses études, tandis que sa vie amoureuse se résume à une série de coups d'un soir. Pour sa performance, l'actrice bruxelloise a décroché le Prix du jury au festival du court métrage de Louvain. Enfin, "Luce en de rots" s'illustre dans un tout autre registre puisque c'est sous la forme d'un film d'animation que Britt Raes dépeint l'histoire d'une jeune héroïne et d'un rocher vivant qui, à première vue, ne partage pas grand-chose en commun. Le duo va pourtant apprendre ensemble à affronter sa peur de l'inconnu. (Belga)