Un procureur assassiné par balle en Équateur

Le procureur Leonardo Palacios est décédé "après une attaque perpétrée contre lui aujourd'hui" dans la ville de Duran, près de Guayaquil, a indiqué le parquet sur Twitter. Il a ajouté que le responsable avait été agressé après avoir assisté à "une audience de procès contre deux accusés de meurtre". Alors qu'il était au volant de sa voiture, des individus l'ont intercepté et ont ouvert le feu sur lui. Une secrétaire du procureur qui se trouvait également dans la voiture n'a pas été blessée, a indiqué à la presse le chef de la police de Duran, Jorge Hadathy. Le meurtre de Palacios a eu lieu le jour même où la procureure générale de l'État, Diana Salazar, a reçu des menaces de mort via une vidéo envoyée par Whatsapp et diffusée par les médias locaux. On y voit apparaître au moins six personnes armées de fusils, vêtues de noir et les visages cachés. "Tu vas fêter un anniversaire, je ne veux pas gâcher ta fête en tuant ta fille", lance une voix d'homme dans la vidéo reçue par la procureure, connue pour avoir poursuivi l'ancien président équatorien Rafael Correa (2007-2017) pour corruption. L'Équateur fait face à une augmentation de la violence criminelle et du trafic de drogue, avec un taux d'homicides de 25 pour 100.000 habitants. L'année dernière, deux procureurs et un juge ont été abattus dans différentes régions du pays. (Belga)