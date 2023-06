Une enquête ouverte sur des gains importants payés en espèces par Napoleon Games

Selon De Standaard, le dossier concernerait des gains payés dans les salles de jeux de Napoleon Games. "Toute personne qui s'y rend peut obtenir ses éventuels gains en cash. Les transactions en espèces supérieures à 3.000 euros sont interdites par la loi, afin d'éviter le blanchiment d'argent à grande échelle. Cette règle s'applique à toute personne et toute entreprise, quel que soit le secteur dans lequel elle opère", rappelle le quotidien néerlandophone. Le média ajoute que la justice a obtenu des informations selon lesquelles des transactions en cash de plus de 3.000 euros étaient effectuées par Napoleon Games. Des contrôles menés au printemps 2022 auraient permis la découverte de cette pratique. Le parquet de Flandre orientale confirme l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Napoleon Games, sans juge d'instruction à l'heure actuelle. Il ne précise pas pour quel motif ce dossier a été ouvert. "Afin de ne pas nuire à l'enquête en cours, nous ne souhaitons pas donner plus d'informations", a conclu le parquet. (Belga)