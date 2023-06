Vietnam: une importante militante écologiste détenue pour évasion fiscale

Hoang Thi Minh Hong a fondé en 2013 l'ONG Change, aujourd'hui disparue, pour mobiliser les jeunes générations sur les défis environnementaux du Vietnam, comme le changement climatique, le trafic d'espèces sauvages ou la pollution. "Je peux confirmer que Hoang est placée en détention provisoire depuis le (mercredi) 31 mai sous l'accusation d'évasion fiscale", a déclaré son époux Hoang Vinh Nam. L'activiste âgée de 50 ans est incarcérée à Hô Chi Minh-Ville, la capitale économique du pays de 100 millions d'habitants située dans le sud du pays. Le Vietnam est régulièrement accusé par les groupes de défense des droits humains de réprimer toute voix dissidente, notamment celles dénonçant les atteintes à l'environnement. Hoang Thi Minh Hong a mis fin aux activités de Change en 2022 après que le régime autoritaire communiste a emprisonné quatre autres militants pour évasion fiscale. Lauréate en 2018 du prix Goldman pour l'environnement, le "Nobel vert", cette dernière est l'une des rares à critiquer le pouvoir sur le recours toujours plus important aux centrales à charbon. "L'usage sélectif de la loi fiscale floue et imparfaite pour cibler des militants écologistes avec des poursuites motivées politiquement, est un développement nouveau et extrêmement troublant", a réagi Phil Robertson, un représentant en Asie pour Human Rights Watch. "Le Vietnam a toujours affirmé son engagement fort pour protéger l'environnement et faire face au changement climatique, pour un développement durable et vert", a insisté Nguyen Duc Thang, porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, interrogé par l'AFP après l'arrestation de Hong Thi Minh Hong. (Belga)