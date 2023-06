What's Cooking? jette l'éponge dans le rachat d'Imperial-Stegeman

"Après une préparation minutieuse, des propositions, des explications, des réponses et une discussion sur les mesures, What's Cooking? a reçu une copie de la proposition de décision non contraignante que l'auditorat avait soumise au Collège de la concurrence de l'Autorité belge de la concurrence au début du mois de mai. Ce faisant, l'Auditorat a proposé au Collège que la transaction ne soit pas approuvée", car "les mesures correctives examinées semblent insuffisantes", explique l'entreprise qui produit notamment les plats préparés "Come a casa". What's Cooking? affirme ne pas partager cette position de l'auditorat, "en particulier parce qu'elle ignore la concurrence internationale à laquelle (l'entreprise) est confrontée sur un marché transfrontalier pour la fourniture de produits de marque de distributeur principalement homogènes". What's Cooking? ne souhaite toutefois pas attendre la réponse définitive des autorités de la concurrence et décide, "après plus d'un an et demi", de jeter l'éponge. (Belga)