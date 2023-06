WRC - Rallye de Sardaigne - Thierry Neuville 6e vendredi midi, Sébastien Ogier leader

Troisième après la 1e spéciale disputée jeudi soir à Cabu Abbas près d'Olbia, le pilote belge a glissé au 6e rang, pointant à 30.2 du leader, le Français Sébastien Ogier (Toyota), auteur de deux scratchs vendredi matin. Le Finlandais Esapakka Lappi (Hyundai) est 2e à 16.3, devant le Français Pierre-Louis Loubet et son copilote belge Nicolas Gilsoul (Ford), 3e à 22 secondes. Cinquième au championnat du monde avec 68 unités, Thierry Neuville a remporté deux fois le rendez-vous sarde en 2016 et 2018, il fut 3e lors de la dernière édition en 2021. La même boucle de trois spéciales est au programme vendredi après-midi. Après Tantariles (10,71 km), les pilotes défieront Terranova (8,41 km) avant le retour de Monte Lerno-Sa Conchedda dans un format de 49,90 km. La journée de samedi proposera un format similaire avec deux passages dans Coiluna-Loelle (16,28 km), Su Filigosu (19,57 km), Erula-Tula (21,92 km) et Tempio Pausania (9,04 km) pour un total de 133,62 km. Quatre spéciales composeront l'ultime journée dimanche. Arzachena-Braniatogghiu (15,22 km) et Sardegna (7,79 km) seront négociées deux fois, le deuxième passage de la seconde citée accueillant la Power Stage. (Belga)