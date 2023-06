Cinq cents lieux de cultes montrent ces "petits détails qui font les grandes histoires"

(Belga) Plus de 500 lieux de cultes belges et grand-ducaux seront ouverts au public ces samedi et dimanche à l'occasion des "Journées Églises Ouvertes" qui mettent, traditionnellement, le patrimoine religieux de nos régions à l'honneur au cours du premier week-end de juin au travers d'animations diverses (concerts, visites, balades, jeux, expositions, conférences ou spectacles, ...). L'accès à tous ces lieux est gratuit.