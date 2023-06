Dakar 2024 - Le Dakar restera fidèle à l'Arabie Saoudite pour la 5e année consécutive en 2024

Les dunes et la navigation seront à nouveau le fil conducteur du prochain Dakar, selon le directeur de course David Castera. En termes d'intensité, les participants peuvent s'attendre à une édition similaire à celle de cette année. Le parcours comprendra à nouveau environ 5 000 kilomètres. Environ 60 % du parcours est nouveau. Neuf bivouacs seront installés au total. La grande nouveauté de ce Dakar est l'étape qui va durer 48 heures. Il s'agit d'une étape répartie sur deux jours avec les mêmes contraintes qu'une étape marathon, à l'exception du fait que les participants seront autorisés à s'entraider le soir. Cependant, les coureurs ne passeront pas tous la nuit dans le même bivouac. Dès 16 heures, les participants devront s'arrêter au prochain bivouac. Sans connexion et donc sans vue sur les performances des autres coureurs, chacun établira son campement pour repartir le lendemain à 7 heures précises pour effectuer le reste du parcours. Au total, les participants auront parcouru 600 kilomètres. (Belga)