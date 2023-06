Des armes et de la drogue découvertes lors d'un contrôle de grande ampleur à Fourons

Samedi après-midi, la police a déjà pu saisir des quantités de drogue et des armes prohibées. Des conducteurs ont également été pris en flagrant délit de conduite en état d'ébriété. Les résultats définitifs de l'opération seront annoncés lundi. "Cette opération internationale vise à lutter contre divers phénomènes criminels tels que le trafic de drogues, d'êtres humains et d'armes par-delà les frontières. Il s'agit d'un prélude au nouveau traité de police Benelux qui entrera bientôt en vigueur", a expliqué Frans Weekers, secrétaire général de l'Union Benelux. "Nous sommes à la frontière avec les Pays-Bas. C'est donc un bon endroit pour lutter contre les problèmes transfrontaliers de drogue. Fourons est situé au centre de l'Eurégion et à deux pas de l'Allemagne", a de son côté déclaré Joris Gaens, le bourgmestre de la commune. Une centaine d'agents participent à l'opération. (Belga)