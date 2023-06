DP World Tour - Six leaders avant de lancer le tour final de l'European Open

Guerrier a signé le meilleur score de la journée en 67 coups après huit birdies et deux bogeys. Björk et Axelsen ont terminé tous les deux en 69 coups. McKibbin, Law et Smith ont terminé leur tour en 72 coups, soit un sous le par. Les six comptent un coup d'avance sur le joueur local Marcel Siem, quintuple vainqueur de l'European Tour, qui a remporté l'Open d'Inde en début d'année. (Belga)