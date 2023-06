Global Champions Tour - Olivier Philippaerts 4e du Grand Prix de Saint-Tropez

Sur H&M Legend of Love, il a pris la 4e place à l'issue du barrage à six. La victoire est revenue à Julien Epaillard (Donatello d'Auge), premier Français à s'imposer sur la Côte d'Azur dans le cadre du GCT, vainqueur en 38.40 secondes devant l'Allemand Christian Kukuk (Mumbai), 38.88, et un autre Français Simon Delestre (Dexter Fontenis Z), 39.32. Philippaerts, sans faute lui aussi, a été crédité de 39.57 secondes. Abdel Saïd a pris la 7e place avec un point de pénalité pour dépassement de temps dans le premier parcours. Il occupe la 2e place du classement du GCT après ce 5e rendez-vous. Il possède 109 points et n'est devancé que par le Néerlandais Maikel van der Vleuten (135). Olivier Philippaerts est 7e (82). Niels Bruynseels (Matador) a fini 17e (4 pts/72.14) samedi et Grégory Wathelet (Ace of Hearts) a été classé 32e après avoir abandonné. Cannes accueillera la 6e manche du Global Champions Tour le samedi 10 juin. (Belga)