Hockey Pro League - Les Red Panthers battent à nouveau la Chine 3-1 et grimpent à la 4e place

Hormis un changement de gardienne, avec Elodie Picard remplaçant Elena Sotgiu, Ehren et son staff ont fait confiance aux mêmes Panthères qu'au match aller. La Belgique a dominé entièrement la 1re mi-temps et était récompensée par 2 buts avant le repos. Le 1er sur une descente de Charlotte Englebert, ponctuée par un push de Justine Rasir dans le coin gauche du cadre chinois (12e), et le 2e après une récupération de balle de Barbara Nelen et un assist sur Emily White qui inscrivait d'un tir croisé son 3e but en trois rencontres (26e). La partie s'est équilibrée dans le 3e quart-temps, Picard intervenant pour la 1re fois sur un tir de revers adverse. La Chine réduisait le score à la suite de son 5e pc, via Liu Chengcheng (52e), mais la coach adverse, l'Australienne Alyson Annan, sortait immédiatement sa gardienne pour évoluer avec 11 joueuses de champ. Mal lui en prit, puisque peu après Stephanie Vanden Borre transformait d'un sleep dans la lucarne le 2e pc belge (54e). Avec 3 succès dans la compétition, ainsi que 3 partages (dont 2 pts de bonus) et une courte défaite, les Red Panthers grimpent à la 4e place de la compétition, avec 14 points en 7 matchs. Elles ne sont qu'à une unité des Britanniques qui comptent 4 matchs de plus qu'elles et qu'elles affronteront dimanche pour leur match retour face à la 4e nation mondiale. (Belga)