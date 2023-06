Hong Kong: des artistes interpellés à la veille du 34e anniversaire de Tiananmen

Dans une rue du district animé de Causeway Bay, l'artiste Sanmu Chen chantait en boucle "N'oubliez pas le 4 juin! Peuple de Hong Kong, n'ayez pas peur d'eux!". Un policier lui a crié "d'arrêter de prononcer des paroles séditieuses". L'homme a alors été embarqué dans un fourgon de police, a constaté un journaliste de l'AFP. Un autre artiste performeur, Chan Mei-Tung, a également été emmené. La police a aussi interpellé un jeune couple qui tenait des chrysanthèmes blancs, symbole de deuil. Quand l'AFP lui a demandé s'ils étaient en état d'arrestation, l'homme a répondu: "je n'en ai aucune idée", avant d'être emmené. Pendant plus de 30 ans, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies chaque année dans le parc Victoria pour une veillée aux chandelles en mémoire des plus de 1.000 manifestants pacifiques tombés sous les balles de la répression le 4 juin 1989 sur la place Tiananmen à Pékin. Mais depuis que Pékin a imposé en 2020 une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, les autorités ont mis fin à ces rassemblements et poussé les artistes engagés dans ces commémorations à produire leurs spectacles en dehors de la métropole chinoise. À l'approche de l'anniversaire de cette année, les autorités ont refusé à plusieurs reprises de confirmer si la commémoration publique de l'événement était illégale, se contentant de dire que "tout le monde devrait agir conformément à la loi". (Belga)