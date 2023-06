Invasion de l'Ukraine - La centrale de Zaporijjia sans alimentation de secours depuis trois mois

La centrale dépend d'une seule ligne électrique de 750 kilovolts (kV) encore opérationnelle pour l'électricité externe dont elle a besoin pour le refroidissement du réacteur et d'autres fonctions essentielles de sûreté et de sécurité nucléaires, a déclaré l'AIEA. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, la centrale disposait de quatre lignes électriques externes de ce type. "La situation générale sur le site reste très précaire et potentiellement dangereuse", a souligné M. Grossi. "La fragilité de la situation électrique du site reste une source de profonde préoccupation." Les cinq principes de l'AIEA stipulent que la centrale de Zaporijjia ne doit pas servir de base militaire ou de dépôt pour des armes telles que des chars ou des pièces d'artillerie qui pourraient être déployées à partir du site. Ils prévoient également que l'alimentation électrique externe de la centrale doit être garantie et que la centrale doit être protégée contre les actes de sabotage. L'AIEA a déclaré qu'en cas de défaillance de la ligne de 750 kV, comme ce fut le cas le 22 mai, la plus grande centrale nucléaire d'Europe serait obligée de recourir à des générateurs diesel d'urgence. Par ailleurs, une équipe d'experts de l'AIEA présente sur place a signalé avoir entendu deux explosions de mines terrestres près de la centrale, "soulignant une nouvelle fois la situation tendue dans un contexte de spéculation intense sur l'imminence d'une action militaire dans la région", a déclaré l'agence. Les troupes russes occupent la centrale, qui comporte six réacteurs, depuis mars 2022. M. Grossi compte visiter le site prochainement, ce qui serait la troisième fois depuis le début de la guerre. (Belga)