Invasion de l'Ukraine - Russie: deux civils tués par des bombardements dans une région frontalière de l'Ukraine

Dans un communiqué sur Telegram, Viatcheslav Gladkov a indiqué qu'une "femme âgée" avait été tuée par des tirs sur la localité de Novaïa Tavoljanka, frontalière de l'Ukraine. Selon M. Gladkov, elle a été blessée à l'épaule et hospitalisée. Une autre femme a succombé à de "nombreuses blessures" d'éclats d'obus dans le village voisin de Bezlioudovka, a indiqué M. Gladkov, ajoutant qu'un homme a aussi été blessé par des éclats "à la poitrine et aux membres supérieurs et inférieurs" et hospitalisé. Ces deux localités se situent dans le district de Chebekino, une ville de 40.000 habitants soumise à des tirs intenses qui ont poussé des centaines d'habitants à fuir cette semaine vers Belgorod, capitale de la région éponyme. "Depuis le matin, des localités du district de Chebekino sont sous les bombardements de l'armée ukrainienne", a indiqué M. Gladkov. Plus tôt dans la journée, il avait indiqué que cinq civils avaient été tués lors des tirs de vendredi sur la région de Belgorod, selon un bilan actualisé. Moscou a affirmé jeudi avoir repoussé avec son aviation et son artillerie une tentative d'attaque terrestre venue d'Ukraine dans la région, une semaine après une spectaculaire incursion armée ayant montré la vulnérabilité des frontières russes. (Belga)