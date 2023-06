ITF Troisdorf - Costoulas et Salden titrées en double aux dépens de Di Girolami

(Belga) Sofia Costoulas et Lara Salden ont remporté le tournoi de tennis ITF de Troisdorf, épreuve sur terre battue dotée de 25.000 dollars, samedi, en Allemagne. Le duo belge a battu en finale 7-6 (7/4), 6-4, Tilwith Di Girolami et l'Américaine Chiara Scholl. La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes.