Joe Biden signera samedi la loi évitant un défaut de paiement "catastrophique"

"Rien n'aurait été plus irresponsable, rien n'aurait été plus catastrophique" qu'une banqueroute de la première puissance mondiale, a dit le président américain, s'adressant à la nation depuis le plus solennel des cadres, le Bureau ovale. "Trouver un consensus au-delà des clivages partisans est difficile. L'unité est difficile. Mais nous ne devons jamais cesser d'essayer", a dit le démocrate de 80 ans, assis derrière son célèbre bureau, dans une courte allocution se voulant rassurante et apaisante. Après plusieurs semaines de très difficiles négociations avec l'opposition républicaine, le président américain a tenu à renouer avec le message de réconciliation de son investiture, en janvier 2021. "Sans unité, il n'y a pas de paix", a dit le démocrate, qui avait pris ses fonctions peu après l'assaut du Capitole par des partisans de son prédécesseur Donald Trump. En campagne pour une réélection en 2024, Joe Biden en a profité pour vanter son bilan économique et social ainsi que ses projets. Evoquant sa volonté de taxer davantage les plus riches, il a déclaré à ses concitoyens: "Je vais revenir à la charge et avec votre aide, je vais gagner". Le Congrès américain a adopté cette semaine un projet de loi qui permet de suspendre jusqu'en janvier 2025 le plafond d'endettement public des Etats-Unis, et qui fixe aussi certains objectifs budgétaires. Sans ce texte, les Etats-Unis risquaient de se trouver en défaut de paiement dès lundi prochain, le 5 juin. (Belga)