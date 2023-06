Le gymnaste Maxime Gentges récompensé par le Trophée sportif de la Province de Liège

(Belga) Médaillé d'argent au cheval d'arçons aux championnats d'Europe d'Antalya, au mois d'avril, Maxime Gentges a été récompensé vendredi soir à Spa par le Trophée sportif individuel de la Province de Liège, attribué par un jury composé d'anciens sportifs et de journalistes. Le Trophée par équipe est revenu à l'équipe de hockey sur glace des Bulldogs de Liège, qui a remporté le titre de champion de Belgique, la Coupe de Belgique, l'Inter-Regio Cup et la BeNe League. Le joueur de tennis affilié à Visé Gille Arnaud Bailly, finaliste à Roland-Garros et à l'US Open et N.1 mondial junior, est l'Espoir sportif.