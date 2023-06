Les trois Européens libérés par l'Iran sont rentrés dans leurs pays d'origine

Le ressortissant danois, Thomas Kjems, est arrivé à Copenhague vers 11H00, et a déclaré aux journalistes avoir été bien traité en Iran. Il avait été arrêté en novembre 2022 "en marge des rassemblements pour les droits des femmes". Les deux Irano-autrichiens, Kamran Ghaderi, un homme d'affaires arrêté en janvier 2016, et Massud Mossaheb, qui a passé près de quatre ans en détention avant d'être relâché en novembre 2022 pour raisons médicales sans pouvoir quitter l'Iran, sont arrivés à l'aéroport de Vienne vers 11H30. Ils ont été accueillis par leurs familles et le chef de la diplomatie autrichienne Alexander Schallenberg, a précisé à l'AFP la porte-parole de ce dernier, Claudia Tuertscher. Ils ont passé respectivement "2.709 et 1.586 jours de détention en Iran", a souligné M. Schallenberg, saluant "un marathon diplomatique qui a finalement porté ses fruits". Cette triple libération de ressortissants européens via le sultanat d'Oman a été obtenue --comme celle d'Olivier Vandecasteele le 26 mai-- après que la Belgique a accepté de livrer à Téhéran un diplomate iranien condamné pour terrorisme. (Belga)