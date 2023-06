LPGA Tour - Minjee Lee et Cheyenne Knight se partagent la tête de l'Americas Open

Lee, 27 ans, a terminé son tour en 64 coups, 7 sous le par, après 7 birdies. Knight a rendu une carte de 64 après six birdies et deux bogeys. Le duo est suivi à un coup par la Néo-Zélandaise Lydia Ko. La Sud-Corénne Ko Jin-young, N.1 mondiale, l'Indienne Aditi Ashok, la Thaïlandaise Atthaya Thitikul, la Canadienne Brooke M. Henderson et l'Américaine Rose Zhang suivent à deux coups. (Belga)